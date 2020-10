Zehn Abwesende wiegen zu schwer – Klingnau unterliegt bei den Blue Stars mit 0:2

Nein, zu beneiden ist er dieser Tage nicht, Samir Bajramovic. Der Klingnauer Trainer muss gleich zehn Abwesende für das Spiel in Zürich bei den Blue Stars verkraften. Einen davon, den schnellen Flügel Paulo Arias, erwischt es am Donnerstag im Abschlusstraining, als er sich zehn Minuten vor Schluss den Fuss übertritt. Und als wäre das nicht schon schlimm genug, zwickt es den Erfahrensten der Übriggebliebenen, Polat Günes, beim Einwärmen im Rücken. Weil er nicht mehr richtig abdrücken kann, verzeichnet der Offensivspieler in der Folge keinen einzigen Torschuss.

Zurückgekämpft, aber ohne Abschlussglück

Auch Captain Brahim Maloki fehlt und mit ihm viel Erfahrung. Das lässt sich vor allem beim 0:2 feststellen, als zwei Klingnauer gleichzeitig zum Ball rennen, sich aber mehr im Weg stehen und der gegnerische Stürmer Arnaud Puemi dadurch an den Ball kommt, alleine aufs Tor losziehen kann und ohne Mühe den Vorsprung seiner Mannschaft erhöht. Das ist nach 20 Minuten, die Partie droht den Klingnauern früh zu entgleiten. Das 0:1 fällt bereits nach acht Minuten durch einen Elfemeter. Die Klingnaur hatten sich im Strafraum zu ungestüm angestellt.