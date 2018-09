Franz Schneider organisierte das Jubiläums-Fest, das am Samstag mit rund 600 Gästen, darunter Landammann Alex Hürzeler (SVP), inklusive Zirkusvorstellung über die Bühne ging. Schneider ist seit 48 Jahren bei der Fasnachtsgesellschaft dabei. «Ich bin aber schon 1965 mit einem Sujet, eine kleine Version des Atomreaktors Beznau, durchs Dorf gezogen», erzählt er. In jenem Jahr war der Projektbeginn fürs Atomkraftwerk.

5. März 1968, Restaurant Sternen in Würenlingen. Es ist ein Dienstag und für elf Männer wird es spät. Auf ein Blatt Papier schreiben sie: «Wir sind alle einverstanden bei der Fasnachtsgesellschaft mitzumachen» (das Komma geht vergessen). Sie notieren die Uhrzeit, 22.25 Uhr, und unterschreiben das Blatt. Die Fasnachtsgesellschaft Würenlingen war geboren. Heute, 50 Jahre später, existiert sie noch immer und organisiert jedes Jahr einen der grössten Fasnachtsumzüge der Region.

Eine Nebenwirkung der langen Zeit als Fasnächtler ist der Übername «Fasnachts-Franz» für Schneider. Er sagt: «Ich werde im Dorf immer wieder damit angesprochen. Auch von 30- bis 40-Jährigen, die damals an der Kinderfasnacht waren und mich von daher kannten.»

Nicht nur die Anzahl, auch die Sujets selbst wurden immer grösser. So gross, dass die Würenlinger Infrastruktur nicht mehr mithalten konnte. Schneider: «Wir mussten am Abend vor dem Umzug die Telefonleitung, die über eine Strasse führte, abhängen, damit wir mit den Sujets überhaupt unten durch kamen.»

Nach dem Highlight aus fast einem halben Jahrhundert Fasnacht gefragt, antwortet Schneider, Architekt und von 1987 bis 1998 Präsident der Fasnachtsgesellschaft: «Besonders toll finde ich, dass wir immer Neuzuzüger mit dem Fasnachtsumzug integrieren konnten. Sie taten sich zusammen und beteiligten sich mit eigenen Sujetgruppen am Fasnachtsumzug.» So sei etwa die Sujet-Gruppe aus dem Breitenquartier entstanden.

Solide finanzielle Basis

Finanziell geht es der Fasnachtsgesellschaft gemäss Wenzinger recht gut. Das zeigt sich alleine schon an den 116 Sponsoren aus der Region, die im Jubiläumsprogramm aufgeführt sind. Die meisten sind laut Wenzinger Kleinspender: «Wir bekommen nach wie vor starken Support aus Würenlingen und den umliegenden Gemeinden.»

Schwieriger geworden sei dagegen der Bau von den bis zu sechs Meter grossen Sujets für die Fasnacht. Denn dafür braucht es grosse, leerstehende Hallen. «Früher gab es in Würenlingen viele Scheunen, die wir nutzen konnten. In den letzten Jahrzehnten wurde grossflächig gebaut und die Scheunen wurden überbaut», so Wenzinger. Der Fasnacht im Weg steht das aber nicht: «Bisher haben wir immer Orte gefunden, wo wir die Sujets bauen konnten.»