«Wollten nicht zu Infektionsherd werden»: Nach dem Chlauseinzug wird auch der alternative Umzug abgesagt

Lengnau/Freienwil Noch strenger als in Klingnau werden die Samichlausbesuche in Lengnau und Freienwil am Samstag und Sonntag, 5. und 6. Dezember, durchgeführt. «Es werden keine Besuche im Innern der Häuser angeboten», schreibt der Verein «Samichlaus-Aktion Lengnau-Freienwil» in einer Mitteilung. «Die Besuche finden im Freien statt.» Auf den traditionellen Chlauseinzug in der Kirche verzichtet der Verein. Die Lengnauer und Freienwiler haben für den Chlausbesuch zwei Möglichkeiten: Der Samichlaus kommt auf den Sitzplatz oder Vorplatz; Familien, die den Samichlaus nicht nach Hause einladen können, dürfen ihn im Dorf treffen, wo sie am offenen Feuer eine paar Worte mit ihm wechseln können. Nach der Anmeldung gibt der Verein den Treffpunkt und das Zeitfenster für die jeweilige Familie bekannt. Informationsblätter mit den Angaben zu den Anmeldungen liegen in den Geschäften in Lengnau und Freienwil auf. (az)