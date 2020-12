Ende November schlug ein Wolf in unmittelbarer Nähe zur Zurzibieter Grenze zu: Er riss drei Schafe auf dem Stadtgebiet von Waldshut-Tiengen. Wenige Tage zuvor hatte ein Schafhalter fünf getötete Schafe auf einer Weide in Niederweningen gefunden. Wiederum direkt neben der Grenze zum Bezirk Zurzach.

2014 gab es die ersten, ungesicherten Hinweise darauf, dass der Wolf seinen Weg in den Aargau fand. Nachgewiesen wurde das Raubtier aber erst im Februar 2019: Zuerst riss er zwei Ziegen in Oberhof im Fricktal, dann tappte er noch am selben Tag wenige Kilometer entfernt in Erlinsbach in eine Fotofalle:

Im Mai 2020 schlug das Raubtier erneut in Oberhof zu und tötete drei Lämmer – rund 20 Kilometer Luftlinie vom Zurzibiet entfernt.

Schafe in Niederweningen tot: Hund oder Wolf?

In Niederweningen, unmittelbar an der Bezirksgrenze, wurden in der Nacht auf den 18. November gleich fünf Schafe gerissen. Ob die Bissspuren an den Tieren von einem Hund oder einem Wolf stammen, war nicht eindeutig zu erkennen.

Fachleute der Kantonspolizei, des forensischen Instituts Zürich sowie der kantonalen Fischerei- und Jagdverwaltung entnahmen DNA-Proben. Gemäss dem Zürcher Amt für Landschaft und Natur wird das Resultat dieser Analyse Anfang des nächsten Jahres erwartet.

Was aber die deutschen Behörden bereits bestätigten: Die drei in der Nacht auf den 21. November getöteten Schafe in Gurtweil, einem Stadtteil von Waldshut-Tiengen, fielen einem Grauwolf zum Opfer.