Wo die Wintergmeind stattfindet und wo nicht – eine Übersicht zu allen Zurzibieter Gemeinden

Bad Zurzach

Die Gemeindeversammlung fand am 12. November statt. Die Resultate finden Sie in Kürze online.

Baldingen

Die Gemeindeversammlung findet am Freitag, 27. November ab 20 Uhr in der Mehrzweckhalle Böbikon statt. Hier finden Sie die Traktanden.

Böbikon

Die Gemeindeversammlung findet am Mittwoch, 2. Dezember ab 20 Uhr in der Mehrzweckhalle statt. Hier finden Sie die Traktanden.

Böttstein

Die Gemeindeversammlung findet am Mittwoch, 18. November ab 19.30 Uhr in der Mehrzweckhalle Kleindöttingen statt. Hier finden Sie die Traktanden.

Döttingen

Die Gemeindeversammlung findet am Mittwoch, 18. November ab 20 Uhr in der Turnhalle Bogen statt. Hier finden Sie die Traktanden.

Endingen

Die Gemeinde hat die Versammlung vom Freitag, 20. November abgesagt. Es kommt am 13. Dezember zu einer Urnenabstimmung.

"Die Stimmberechtigten werden mindestens zwei Wochen vor diesem Termin mit den entsprechenden Unterlagen bedient und können auf diese Weise über die Geschäfte der Gemeindeversammlung an der Urne entscheiden", schreibt die Gemeinde auf ihrer Webseite.

Am 2. und 3. Dezember um 20 Uhr findet über den YouTube-Kanal der Gemeinde Endingen ein Live-Stream statt, in dem die Vorlagen erläutert werden. Der entsprechende Linkt wird zu einem späteren Zeitpunkt auf der Gemeindewebseite publiziert.

Einzelheiten zu den Vorlagen finden Sie hier.

Fisibach

Die Gemeindeversammlung findet am Freitag, 27. November ab 20 Uhr im Mehrzweckgebäude Chilewis statt. Noch sind keine Traktanden auf der Webseite publiziert.

Full-Reuenthal

Die Gemeinde hat die Versammlung vom Mittwoch, 25. November abgesagt. Es kommt zu keiner Urnenabstimmung, die Kreditvorlage zur Sanierung der Badi in Full-Reuenthal wird an der Gemeindeversammlung im kommenden Sommer behandelt.

Kaiserstuhl

Die Gemeindeversammlung findet am Mittwoch, 18. November ab 20 Uhr in der Mehrzwekhalle Blöleboden statt. Hier finden Sie die Traktanden.

Klingnau

Die Gemeindeversammlung findet am Donnerstag, 19. November ab 20 Uhr in der Turnhalle Schützematt statt. Hier finden Sie die Traktanden.

Koblenz

Die Gemeinde hat die Versammlung vom Donnerstag, 19. November abgesagt. Es kommt am 13. Dezember zu einer Urnenabstimmung, an der über folgende Geschäfte abgestimmt wird:



1. Passation der Jahresrechnung 2019

2. Budget 2021 und Gemeindesteuerfuss 2021

3. Sanierung Landstrasse: Kreditantrag 360'000 Franken

Die übrigen, nicht dringenden, Geschäfte gemäss Einladungsbroschüre zur Einwohnergemeindeversammlung vom 19. November 2020 werden an der nächstfolgenden Einwohnergemeindeversammlung behandelt.

Leibstadt

Die Gemeindeversammlung findet am Freitag, 13. November ab 20 Uhr in der Bernowa-Halle statt. Hier finden Sie die Traktanden.

Lengnau

Die Gemeinde hat die Versammlung vom Mittwoch, 18. November abgesagt. Über den Beitritt zur Überregionalen Schulsozialarbeit mit Erweiterung der Schulsozialarbeit auf die Stufen Kindergarten und Primarschule wird in Lengnau und Endingen am Sonntag, 13. Dezember, an der Urne entschieden. Ob noch weitere Traktanden an die Urne kommen, teilt die Gemeinde noch mit.

Leuggern

Die Gemeindeversammlung findet am Mittwoch, 18. November ab 20 Uhr in der Mehrzwekhalle statt. Hier finden Sie die Traktanden.

Mellikon

Die Gemeinde hat die Versammlung vom Freitag, 13. November abgesagt.

Anstelle der Gemeindeversammlung bietet der Gemeinderat am Freitag, 13. November ab 20 Uhr die Möglichkeit, sich in der Mehrzweckhalle über die Traktanden zu informieren, Fragen zu stellen und sich eine Meinung zu bilden.

«Wichtig: An diesem Abend werden keine Entscheidungen gefällt», schreibt die Gemeinde. Zusätzlich können sich die Melliker mit ihren Fragen per Telefon diesen Freitag zwischen 19 und 20 Uhr unter der Nummer 079 678 05 69 oder via Mail (mellikon@verwaltung2000.ch, zeitunabhängig) an den Gemeinderat wenden.

Rekingen

Die Gemeindeversammlung findet am Donnerstag, 26. November ab 19.30 Uhr im Gemeindesaal statt. Hier finden Sie die Traktanden.

Rietheim

Die Gemeindeversammlung findet am Freitag, 13. November ab 20 Uhr in der Turnhalle statt. Hier finden Sie die Traktanden.

Rümikon

Die Gemeindeversammlung findet am Freitag, 27. November ab 19.30 Uhr im Schulhaus statt. Hier finden Sie die Traktanden.

Schneisingen

Die Gemeinde hat die Versammlung vom Freitag, 27. November abgesagt.

In Schneisingen entscheidet das Stimmvolk am Sonntag, 20. Dezember, über den Gemeindevertrag über die gemeinsame Bauverwaltung von Schneisingen und Ehrendingen sowie das Budget 2021.

Siglistorf

Die Gemeindeversammlung findet am Freitag, 20. November statt. Hier finden Sie die Traktanden.

Tegerfelden

Die Gemeinde hat die Versammlung vom Freitag, 13. November abgesagt. Es kommt am Sonntag, 13. Dezember, zu einer Urnenabstimmung. Genauere Infos würden noch folgen, schreibt die Gemeinde auf ihrer Webseite.

Hier finden Sie die Traktanden der abgesagten Wintergmeind.

Wislikofen

Die Gemeindeversammlung findet am Mittwoch, 25. November ab 20.15 Uhr in der Turnhalle Wislikofen statt. Hier finden Sie die Traktanden.