Zum Fasnachtsauftakt am Schmutzigen Donnerstag wurden wieder die «Räbehegel» losgelassen. Zahlreiche Kinder und Junggebliebene waren in der Klingnauer Altstadt dabei, um sich von «Brieggerli» und «Lächerli» spielerisch durch die Gassen treiben zu lassen. Der traditionelle Anlass wurde auch dieses Jahr zu einem grossen Erfolg.

Im Vorfeld der Durchführung verlief allerdings nicht alles ganz so harmonisch. Für Wirbel sorgte Reinhard Scherrer (CVP), neugewählter Gemeindeammann von Klingnau, auf Facebook.

Am Abend vor Fasnachtsbeginn meldete er sich dort in der Gruppe «Klingnau heute und morgen» zu Wort und bezog sich dabei auf das «Städtlifägair», ein Openair-Konzert, das von der «Guggemusig Städtlifäger» organisiert wurde und am Donnerstagabend stattfand.