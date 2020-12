«Wir haben alle Hände voll zu tun» – Hausärztin eröffnet Praxis nach dem «Mein Arzt»-Debakel neu

Ihre grösste Hoffnung nach dem Ende der «Mein Arzt»-Praxis hat sich für Mirela Armean, 58, erfüllt: Sie hat die Praxis an der Neubergstrasse in Bad Zurzach im Oktober als selbstständige Hausärztin wiedereröffnen können. Einen Monat zuvor stand das noch in den Sternen. Nach dem Kollaps der «Mein Arzt»-Kette waren in all deren 32 Schweizer Praxen die Lichter ausgegangen.

Den Praxen, die als eigene GmbHs geführt wurden, war das Geld ausgegangen. Die «Mein Arzt»-Zentrale, welche die Administration erledigte, bezahlte Rechnungen nicht. In Bad Zurzach wurden etwa das Ultraschallgerät oder das Geschäftsauto von Mirela Armean beschlagnahmt.

Der Inhaber der Praxiskette, der Österreicher Christian Neuschitzer, 46, verschwand Mitte August von der Bildfläche. Wenige Wochen später wurde er in Italien verhaftet. Später wurde er an die Schweiz ausgeliefert, er sitzt zurzeit wegen des Verdachts auf Vermögensdelikte in Untersuchungshaft, wie die Zürcher Staatsanwaltschaft der AZ bestätigt. Weitere Auskünfte macht diese wegen des laufenden Verfahrens nicht. Es gilt die Unschuldsvermutung.