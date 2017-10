Im Unteren Aaretal wird in diesen Tagen heftig für Schulkonzepte und Schulstandorte geworben. Nachdem die neu gegründete Oberstufe Aaretal (OSA) drei Veranstaltungen durchführte, war am Donnerstagabend die Kreisschule Oberstufe Unteres Aaretal (Osua) an der Reihe.

Der Anlass in der Propsteiturnhalle in Klingnau war mit rund 150 Personen gut besucht, was nicht erstaunte. In der Bevölkerung herrscht grosse Unsicherheit, was die Zukunft der Oberstufe in der Region betrifft. Erstmals stellte die Osua dabei ihr Konzept einer breiten Öffentlichkeit vor. Bei seiner Präsentation erhielt Schulleiter Franco Corsiglia viel Zustimmung, als er die Qualitätsvorteile des Standorts Klingnau aus operativer Sicht darstellte: Vorteile, welche die Osua, in der seit zwei Jahren Real-, Sek- und Bezschüler unter einem Dach unterrichtet werden, unter Beweis gestellt habe, betonte Corsiglia. «Lehrer könnten auf allen Stufen eingesetzt werden und die Pensensicherheit sei damit erhöht.»

Seit dem Entscheid des Regierungsrates zu den Bezirksschulstandorten im Seetal von dieser Woche, wonach Seon und Seengen den Zuschlag erhalten und Fahrwangen das Nachsehen hat, sei er beruhigt, sagte Osua-Schulpflegepräsident Thomas Angst. Er berief sich auf den Leiter Sektion Ressourcen beim BKS, Urs Eggenberger, als er die erforderlichen Kriterien des Kantons aufzählte: Schülerprognosen, Raumangebot und Erweiterungsmöglichkeiten, Ausgestaltung des Schulwegs und Finanzen. «Und ausserdem ein attraktives und bedürfnisorientiertes Schulangebot, effiziente Schulorganisation, Platz und Raum auch für tendenziell grösser werdende Schulen sowie die schulischen Rahmenbedingungen für Tagesstrukturen und Schulsozialarbeit», hielt er fest. «Was wollen wir mehr», sagte Thomas Angst, «das alles bietet das Osua bereits.»

Vorwurf von der anderen Aare-Seite

Aus dem Publikum waren indes auch kritische Stimmen zu vernehmen. Endlich hätten sich neun Gemeinden zu einer Lösung am Standort Böttstein gefunden, eine Lösung, mit der eine gemeinsame Schulregion entwickelt werden könne, wurde den Osua-Vertretern vorgehalten und warb damit für das OSA-Konzept. Und nun werde dieser Vorschlag infrage gestellt. «Bis in einem Jahr müssen wir eine Lösung aufzeigen, nicht bereits deren Realisierung vollziehen», entgegnete Thomas Angst. «In Klingnau kann mit geringem Investitionsaufwand ein Provisorium realisiert werden, mit dem die weitere Entwicklung der Schule flexibel aufgefangen werden kann.» Wer wisse, was in zehn Jahren sei.

Das gewählte Konzept für einen Schulzusammenschluss habe ebenfalls Einfluss auf die Sekundar- und Realschule, sagte Thomas Angst weiter. Dem Schulplegepräsidenten wurde indes vorgeworfen, dass er vor allem an seine Schule denke und zu wenig an die Sek- und Realschüler auf der anderen Seite der Aare.

An den bevorstehenden Gemeindeversammlungen wird über die OSA-Satzungen entschieden. Das Nein zumindest in Klingnau dürfte vorprogrammiert sein. Man solle die Satzungen ablehnen und den Planungsverband Zurzibiet wieder an die Arbeit schicken, wurden Vorschläge aus dem Publikum laut.