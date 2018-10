Am Freitag klingelten in Döttingen nicht nur die Glocken der Trychlergruppe Zürcher Unterland. Am «Ochsen-Kreisel» knallten auch die Korken. Zur Eröffnung des 67. Winzerfestes spendierte der Vorstand des Vereins Winzerfest für alle einen Gratis-Apéro mit Döttinger Schaumwein. (hcw)