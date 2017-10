Die Festbesucher haben sich am Winzerfest nicht nur draussen aufgehalten: «Als es am Samstagabend ein paar Regengüsse gab, sind die Gäste von der Strasse in die Beizen gegangen. Verluste in den Besucherzahlen mussten wir aber dadurch keine hinnehmen», sagt Kaiser.

Nur kleinere Zwischenfälle

Auch aus Sicht der Sicherheitskräfte ist man mit dem Anlass zufrieden. So schreibt die Regionalpolizei Zurzibiet (Repol) in einer Medienmitteilung von einem «schönen und friedlichen» Winzerfest. Der Fokus der Polizei sei auch dieses Jahr auf der Prävention und der sichtbaren Präsenz gelegen. So konnten grössere Zwischenfälle frühzeitig vermieden werden.

Es habe zudem eine gute Zusammenarbeit der Repol mit der Kantons- und Transportpolizei sowie der engagierten Sicherheitsfirma bestanden. Lediglich zu kleineren Zwischenfällen sei es gekommen, bei denen jedoch niemand ernsthaft verletzt und nur kleine Blessuren verzeichnet wurden. Weiter heisst es in der Mitteilung, dass die positive Stimmung der Festbesucher die Arbeit der Sicherheitskräfte erleichtert hätte.