Wildes Spektakel mit den Räbehegeln: «Sie müssen schon ein bisschen Angst bekommen»

Es scheint ein Tag wie jeder andere zu sein – jedoch nicht für die Schüler: Die warten schon gespannt auf die Räbehegel. «Ich bin eine Piratin und habe keine Angst», sagt ein Mädchen. Sie hat mit dem Cowboy und dem Superhelden zusammen beschlossen, die Hegel im Städtli zu bekämpfen. Ein kleiner Thor hingegen will später lieber wegrennen. Da hört man auch schon die Peitschen knallen: «Lächerli» und «Brieggerli» nähern sich. «Sie kommen!», schreien einige Schüler, die die beiden schon gesichtet haben.

Als Startschuss zur Fasnacht findet hier jedes Jahr eine «Befreiungsaktion» der Schüler aus dem Unterricht statt. Jedoch nicht gemütlich, sondern mit ganz viel Action: Eine Klasse nach der anderen wird von den beiden Räbehegel aus dem jeweiligen Gebäude gejagt. Die Schüler wissen genau: Jetzt müssen sie rennen. «Brieggerli» und «Lächerli» – in Jutekleidern, unter Holzmasken und mit Peitschen bewaffnet – treiben die Kinder und Jugendlichen ins Städtli.

Die Jüngeren haben Angst, die Älteren provozieren

Dort geht das wilde Spektakel erst richtig los: Während die Narren die eine Gruppe verfolgen, versucht die andere Gruppe, die aufgemalten Zielscheiben am Rücken der beiden mit Chabisstorzen zu treffen. Doch eine blitzschnelle Drehung der Hegel reicht, um aus den Werfern Verfolgte zu machen und aus den Verfolgten Werfer. So geht es immer die Strasse hinauf und hinunter. Während die jüngeren Kinder schreiend davonrennen, wagen sich die älteren Schüler nah an die Hegel heran, um sie zu provozieren.