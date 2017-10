Die Entwicklung der Bodenpreise im Zurzibiet ist positiv. Die Landpreise sind im Bezirk im Jahresvergleich sogar stärker gestiegen als beispielsweise an der teuren Zürcher Goldküste. Dies ergab eine Zusammenstellung der ETH mit Comparis. Wie soll die Siedlungsentwicklung in Zukunft also nachhaltig gefördert werden. Mit dieser Frage beschäftigt sich das Projekt Zurzibiet. Der Prozess hierzu ist seit diesem Frühling in vollem Gang. Man sei dabei nun einen grossen Schritt vorangekommen», sagt Reto S. Fuchs, Präsident der zuständigen Arbeitsgruppe. Der Ammann aus Bad Zurzach bezieht sich auf das Resultat einer Gemeindebefragung, wie der Gemeindeverband Zurzibiet Regio in einer Mitteilung schreibt.

Mit dem Ziel, das Zurzibiet zu einer attraktiven und lebendigen Wohn- und Arbeitsregion zu entwickeln, hatte Zurzibiet Regio vor zwei Jahren das langfristige Projekt «Aktive Entwicklungsplanung» in die Wege geleitet. In einem ersten Schritt wurde die sogenannte «Potenzialkarte» erstellt. Sie soll als Grundlage für die Initiierung von Planungen in den Gemeinden dienen. Insgesamt machen Parzellen bei den Wohn- und Mischzonen eine Fläche von rund 127 Hektaren und bei den Industrie- und Gewerbezonen von 67 Hektaren aus. Hier will die «Arbeitshilfe Baulandmobilisierung» ansetzen.

Es gelte jetzt, diese Potenziale auszuschöpfen, Objekte in Projekte über zuführen mit geeigneten Massnahmen die Nachfrage anzusprechen, wie es weiter heisst.

Raum für Start-ups finden

An der Oktober-Sitzung liess sich die Arbeitsgruppe Siedlungsentwicklung durch Raumplanerin Dunja Kovari über das Resultat der Umfrage nun ins Bild setzen. 19 von 25 Verbandsgemeinden haben fristgerecht ihre Unterlagen eingereicht. Einige benötigen teilweise aus Kapazitätsgründen noch länger Zeit. Der Befragung vorausgegangen war die Herausgabe einer Potenzialkarte für das ganze Zurzibiet. Dieses Dokument basiert auf Gemeindeporträts und zeigt generelle Entwicklungsmöglichkeiten auf.

In diesem Rahmen fanden zahlreiche Gespräche mit den Gemeinden statt, um deren generelle Entwicklungsabsichten herauszufinden. Parallel dazu wurde analysiert, welche Industrie-Areale sich für Start-up-Firmen eignen würden, die mit den Forschungsinstituten in der Region Zurzibiet in Verbindung stehen. Dies im Rahmen eines Projektes der Neuen Regionalpolitik des Bundes. Weitere Massnahmen zur Stärkung der Siedlungsentwicklung sind für das nächste Jahr bereits in Planung. Hierzu gehören weitere Gespräche mit Gemeinden und weiteren Ansprechpartnern sowie die Durchführung von Vernetzungsanlässen.