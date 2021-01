Wie das Postauto auf Umwegen ins Surbtal kam

Auslöser war damals die Glatttalbahn, welche die Konzession für eine Linie von Wallisellen über Niederweningen oder Weiach an den Rhein erworben hatte, schreibt Autor Rudolf Hauser in seinem Heft «Hart umkämpft, aber nie gebaut – die wechselvolle Geschichte des Projekts einer Bahnlinie von Niederweningen durch das Surbtal bis nach Döttingen». Auf 78 Seiten fasst Hauser die wechselvolle Geschichte des Projekts zusammen.

Wäre der Erste Weltkrieg 1914 nicht ausgebrochen, würde sich heute vermutlich anstelle der Buslinien 352, 354 und 355 eine S-Bahn durch das Surbtal schlängeln. Es war alles angerichtet. Das Projekt sah auf der 15 Kilometer langen Strecke von Niederweningen nach Döttingen vier Zwischenstationen in Tiefenwaag, Lengnau, Endingen und Tegerfelden vor. Hätte, wenn und wäre: Tatsache ist, dass die Verbindung trotz intensiver Bemühungen, Zugeständnissen und grossem politischen Druck nie umgesetzt wurde.

Ein gegründetes Aktionskomitee reichte am 18. Januar 1892 ein Gesuch an den Bundesrat. Doch die Projektierung und Sicherung der Finanzierung verzögerten sich, im Dezember 1915 erreichte die Geschichte ihren Höhepunkt mit dem von der Bundesversammlung beschlossenen Surbtalbahngesetz, das die Schweizerischen Bundesbahnen zum Bau der Bahn verpflichtete. Dennoch scheiterten die Bestrebungen.

1871 erteilten der Kanton Aargau und der Bund «dem Eisenbahnkomitee in Laufenburg die Bewilligung für den Bau und Betrieb einer Eisenbahn von Stein über Laufenburg durch das Surbtal bis nach Schneisingen. Mit der Vollendung der Wehntalbahn 1890/91 wurde die Eisenbahnlücke besonders deutlich. Diese habe, so Rudolf Hauser, der Idee der Surbtalbahn neuen Auftrieb verliehen.

Um den dringendsten Verkehrsbedürfnissen des Surbtals dennoch entgegenzukommen, richteten die Bundesbahnen 1921 einseitig anstelle der bisherigen Pferdepost einen Automobildienst auf den Strecken Baden−Ehrendingen−Oberendingen−Döttingen und Oberendingen−Würenlingen−Siggenthal mit je drei täglichen Verbindungen ein, heisst es im Archiv der SBB. Die Pferdepost war bis zum Erscheinen der Eisenbahnen das wichtigste Verkehrsmittel. Im 18. Jahrhundert verkehrten Kutschen von Zurzach via Wislikofen−Siglistorf, später via Tegerfelden−Endingen−Lengnau über Niederweningen einmal in der Woche nach Baden.

Wunsch nach Mobilität bestand

Die Transportkapazitäten des neuen Automobildienstes waren indes beschränkt. Die sogenannten Berna-Fahrzeuge boten Platz für höchstens 19 Personen. Die Durchschnittsgeschwindigkeit betrug 12 Kilometer pro Stunde. Allerdings wurden Schneisingen und Niederwenigen im neuen Dienst nicht bedient. Von einer durchgehenden Verbindung im Surbtal konnte so nicht die Rede sein. Die Route führte von der Tiefenwaag nach Lengnau. Wer von Schneisingen oder Niederweningen das Postauto benutzen wollte, musste zu Fuss nach Ehrendingen laufen.

Zahlen stiegen stetig an – heute sind es 1,1 Millionen

Dass der Wunsch nach Mobilität in jener Zeit bestand, belegen die Zahlen. Der damalige Verantwortliche für den Postautodienst, der Posthalter von Endingen Franz Steigmeier, führte akribisch Statistik: 1921 nutzten 15'000 Personen das neu geschaffene Angebot. 1926 waren es bereits 50'000. Der erweiterte Automobilbetrieb wurde ein Jahr später aufgenommen. Die Zahlen stiegen 1928 auf 331'000 Personen. 1945 brachte einen neuen Höchststand mit 510'000 transportierten Fahrgästen. Inzwischen hiess die Linie «Surbtal Express». Eingesetzt wurde ein Saurer Postauto mit Anhänger mit einem Fassungsvermögen von rund 100 Passagieren.

Heute gehören die Buskurse durch das Surbtal zu wichtigen Zubringerlinien zum Bahnhof Niederweningen Richtung Zürich oder nach Baden. 2020 wurden auf den Linien 352, 354 und 355 über 1,1 Millionen Personen befördert. Rudolf Hauser stellt in seinem Schlusswort die hypothetische Frage, wie sich das Surbtal wirtschaftlich oder im Ortscharakter entwickelt hätte. «Als sichtbare Erinnerung an die nie gebaute Bahnlinie bleibt nur die auffällig geschwungene Strassenführung in grossen, ‹bahngerechten› Radien entlang des geplanten Trasses im Talgrund.»