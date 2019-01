Gegen 15'000 Fahrzeuge passieren täglich den Grenzübergang zwischen Koblenz und Waldshut. Auf beiden Seiten ist der Unmut über die Belastung inzwischen so gross, dass rasche Lösungen gefordert werden. Im Zentrum der Pläne steht ein neuer Übergang, die sowohl auf Schweizer wie auf deutscher Seite nun vorangetrieben werden sollen. Mit dem Ziel, eine Entspannung der Verkehrssituation herbeizuführen. Zu stehen kommen soll die Verbindung flussaufwärts der alten Rheinbrücke, die aus dem Jahr 1932 stammt.

Das Verkehrsdepartement des Kantons Aargau hatte das Projekt vor zwei Jahren unter dem Namen «Koblenz-Ost» in den kantonalen Richtplan aufgenommen. Eine neue Brücke könnte gemäss den Verantwortlichen des Kantons 2040 in Betrieb genommen werden.

Deutschland der Profiteur

Auf grosse Zustimmung stösst die Variante auf deutscher Seite. Hier erhofft man sich eine drastische Entschärfung der Lastwagenflut beim Zollhof, die Rückstaus bis nach Tiengen verursachen. Etwas anders präsentiert sich die Gemütslage in Koblenz: In der Zurzibieter Gemeinde nimmt man die neuesten Entwicklungen mit gemischten Gefühlen zur Kenntnis. «Eine zusätzliche Einfallsachse allein löst das Problem nicht», sagt Ammann Andreas Wanzenried (parteilos).

Die Umsetzung des Projekts käme in erster Linie der deutschen Seite mit dem Schwerverkehr zugute, nicht aber den Koblenzern. Wanzenried befürchtet, dass eine zweite Brücke eine Verlagerung des Verkehrsstroms zur Folge hätte und das Problem nicht löse, sondern verschärfe. Der Ammann spricht die zunehmend untragbaren Zustände in den Stosszeiten und an Samstagen in seiner Gemeinde an. Solange der Abfluss von Fahrzeugen aus dem Ort nicht geklärt sei, werde die Lebensqualität weiter abnehmen und Koblenz damit zu den Verlierern gehören. Wanzenried fordert daher, dass die Verteilung des Grenzverkehrs in einer Gesamtbetrachtung der bestehenden Verkehrsströme beurteilt werde.