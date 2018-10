Seit kurzem bietet Döttingen gratis Leihvelos am Bahnhof an: ohne Reservation und ohne Schlösser. Eine Neuheit in der Schweiz. Zwar gibt es in Städten wie Zürich oder Bern bereits Fahrräder, die man ausleihen kann. Diese müssen aber in der Regel online oder via App reserviert und freigeschaltet werden.

Die Idee kam vom Döttinger Bauverwalter und Mitglied der Energiekommission, Mario Lerf: «Wir wollen einfach die Leute animieren, mehr mit dem Velo und den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs zu sein», erklärt er gegenüber SRF.

Insgesamt 30 Occasion-Velos hat sich die Gemeinde angeschafft. Wie die Lokalzeitung «Botschaft» schreibt, waren diese zuvor in Zürich als «Obikes» im Einsatz. Sie wurden in der Grossstadt allerdings wegen ihren Vollgummi-Reifen und dem schweren Stahlrahmen stark kritisiert. In der Bauverwaltung in Döttingen wird dies hingegen als Vorteil gesehen. «Es ist kein Hightech-Velo, das man klauen will», so Lerf. Zudem verweist er auf die Robustheit der Fahrräder.

Wer klaut kriegt Warzen

Dass man (un-)absichtliche Beschädigungen oder Diebstähle trotzdem nicht ganz ausser Acht lässt, zeigen die angebrachten Warnschilder. Doch die Gemeinde versucht das Ganze mit Humor anzugehen: «Wer mich klaut oder absichtlich kaputt macht, kriegt Warzen», heisst es auf den Warnschildern.