Wer in Full-Reuenthal oder Rietheim keine Wohnung findet, der soll in Koblenz suchen

Die Bevölkerungszahl in Full-Reuenthal ist in den vergangenen 20 Jahren nur um sieben Prozent gewachsen. Im Moment erlebt das Dorf jedoch einen regelrechten Bauboom. Elf Einfamilienhäuser werden zurzeit gebaut, sechs weitere sowie zwei Mehrfamilienhäuser mit je 18 Wohnungen sind bewilligt. «Eine grössere Parzelle ist noch nicht erschlossen, die Investoren stehen trotzdem schon Schlange», sagt Hauser.

Neben Sehenswürdigkeiten wie dem Festungsmuseum Reuenthal oder dem weit bekannten Schweizer Militärmuseum habe das Dorf mit dem Rastplatz Chrützli einen Aussichtspunkt, von dem man nach Deutschland im Norden und zum Teil bis in die Berner Alpen im Süden blicken könne. Schön seien auch die Wander- und Velowege dem Rhein entlang, so Hauser.

Bei einer Leerwohnungsziffer von 10,76 Prozent wartet in Koblenz jede zehnte Wohnung auf einen neuen Mieter, das Dorf ist somit kantonsweiter Spitzenreiter. Ein völlig anderes Bild präsentiert sich in Full-Reuenthal und Rietheim. Dort betragen die Leerwohnungsziffern gerade mal 0,78 Prozent bzw. 0,98 Prozent.

Die Zahl der leeren Wohnungen steigt und steigt. Das zeigen die jüngsten Zahlen des Bundesamtes für Statistik. Schweizweit beträgt die Leerwohnungsziffer per 1. Juni 1,66 Prozent, im Aargau sind es 2,59 Prozent. Ein Blick ins Zurzibiet zeigt: Am meisten Wohnungen stehen in Koblenz leer – während in den Nachbarsgemeinden Full-Reuenthal und Rietheim Mieter kaum fündig werden.

Mit 300 bis 350 Franken pro Quadratmeter sind die Bodenpreise etwas höher als in Full-Reuenthal, dennoch vergleichsweise günstig. «Ennet der Gemeindegrenze zu Bad Zurzach zahlt man bereits 100 Franken mehr pro Quadratmeter», sagt Rudolf.

Zwar hat Rietheim keine Einkaufsmöglichkeiten. «Unser Dorfladen ist der Selecta-Automat am Bahnhof», sagt Rudolf mit einem Schmunzeln. Dafür dauert die Zugfahrt nach Bad Zurzach nur drei Minuten, wo es verschiedene Läden gibt. Überhaupt sei die Anbindung an den öffentlichen Verkehr sehr gut. «Wer in Zürich arbeitet, kann im Halbstundentakt von Rietheim in die Stadt fahren – und hat erst noch einen Sitzplatz.»

Weitere Standortvorteile seien, dass die Kinder den Kindergarten und die Primarschule im Dorf besuchen können, und Rietheim im Grünen liegt. «Und ausserhalb des Dorfes befindet sich das bedeutende Naherholungsgebiet Aue Chly Rhy.»

Auch Rietheim soll weiterwachsen

Hat Rietheim möglicherweise auch eine Chance verpasst, mehr Wohnungen zu bauen und so Steuerzahler anzulocken? Keinesfalls, so Rudolf. «Unser Dorf ist in gesundem Mass gewachsen, ohne alles zuzubetonieren.» Ein Blick in die Statistik zeigt: Die Bevölkerungszahl in Rietheim ist in den vergangenen 20 Jahren um 16 Prozent gestiegen, im Kanton um rund 25 Prozent.

In den nächsten Jahren würden zudem noch bewilligte Projekte umgesetzt – vier Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 28 Wohnungen sowie mehrere Einfamilienhäuser.

Wie sich die Standortvorteile Boden- und Mietpreise in zwei Jahren entwickeln, sei noch ungewiss, sagt Rudolf.

Dann fusioniert Rietheim mit sieben anderen Orten zur Gemeinde Zurzach. Die Region hofft damit auf einen Boom. «Insbesondere was die Schülerzahlen betrifft, könnten wir noch mehr wachsen», sagt Rudolf.