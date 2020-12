Weniger Verkehr im historischen Ortskern: Die neue Bahnhofstrasse nimmt Gestalt an

Die Bauarbeiten für die rund 75 Millionen Franken teure Ostumfahrung in Bad Zurzach laufen auf Hochtouren. Der Kanton will so den historischen Ortskern vom Durchgangsverkehr befreien. Täglich fahren – zumindest war dies vor der Coronakrise so – 10'000 bis 12'000 Fahrzeuge durch den historischen Ortskern. Nach Vollendung der Ostumfahrung sollen es bis zu 8000 Fahrzeuge weniger sein, die sich über Hauptstrasse und Schwertgasse zwängen.

Der Spatenstich zur Ostumfahrung war auch den Startschuss zur Umsetzung des 18 Millionen Franken teuren Fleckenkonzepts von Bad Zurzach, das zur erhofften Verkehrsentlastung beitragen soll. Die erste Phase bildet das Projekt Bahnhofspange.

Der Innerortsverkehr wird dabei über eine neue Verbindungsstrasse am Bahnhof vorbeigeleitet. Vom Grenzübergang her kommend werden Autofahrer – nach der SBB-Brücke und der Garage Glocke – über eine neue Abzweigung in die verlängerte Bahnhofstrasse zum Bahnhof geführt. Die Bauarbeiten hierfür begannen zwar später als geplant, sind aber wieder im Zeitplan.

Bereich vor Bahnhof wird zur Begegnungszone

Für das vergangene Wochenende hatte der Gemeinderat einen Informationsrundgang zur Bahnhofspange geplant. Die interessierten Bürger wurden in drei Gruppen aufgeteilt, ein Schutzkonzept wurde erarbeitet und der Anlass sollte natürlich an der frischen Luft stattfinden. Trotzdem musste der Anlass abgesagt werden, wie schon am 20. November das grosse Fest zur Eröffnung des Knoten Glocke. Seither kann man wieder vom Grenzübergang direkt durch Bad Zurzach fahren: