Wie die Kantonspolizei Aargau mitteilt, ereignete sich die Kollision am Dienstag um 20.30 Uhr ausserorts auf der Hauptstrasse zwischen Mellikon und Rekingen. In einem Kleinwagen fuhr eine 33-jährige Frau in Richtung Bad Zurzach.

In einer Kurve wollte sie aus noch ungeklärten Gründen wenden. Als sie über die Sicherheitslinie auf die Gegenfahrbahn fuhr, kam es zu einer heftigen Kollision mit einem herannahenden Auto.