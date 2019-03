Der Vorfall war so ungewöhnlich wie einzigartig: Als die Partie des NLB-Spitzenreiters Endingen am 17. Februar beim BSV Stans hätte angepfiffen werden sollen, wurde den beiden Teams mitgeteilt, dass die Begegnung abgesagt werden müsse. Der Grund dafür: Es war kein Schiedsrichter-Duo vor Ort.

Die Mannschaft und ihre mitgereisten Fans mussten daraufhin unverrichteter Dinge wieder den Heimweg ins Surbtal antreten. Was blieb, waren der Ärger über den vergeblichen Ausflug in die Zentralschweiz sowie ein Verband, dem die Angelegenheit peinlich war.

Für die Endinger war klar, dass sie für den entstandenen Aufwand adäquat entschädigt werden müssen und so schnell wie möglich ein neues Datum gefunden wird. Beides ist inzwischen geschehen. Der Leader der Nationalliga B trat am Freitagabend beim Tabellensechsten an (Resultat nach Redaktionsschluss dieser Ausgabe). Geeinigt haben sich die Parteien auch betreffend der Kosten.

Wie hoch die Entschädigung ausfällt, will TVE-Geschäftsführer Christian Villiger nicht preisgeben. Bekannt ist, dass sich der Aufwand auf einen vierstelligen Betrag belief. Über Details habe man mit Swiss Handball Stillschweigen vereinbart, so Villiger. Nur so viel: «Wir haben eine Einigung im Sinn beider Parteien gefunden, die wir akzeptieren können.» Man müsse finanziell nicht drauflegen.

Verband übernimmt die Kosten

Auch für den Verband ist der unangenehme Zwischenfall erledigt, wie der Kommunikationsverantwortliche Matthias Schlageter auf Anfrage mitteilt. Geklärt ist demnach auch die Frage nach der Haftung. Im Reglement von Swiss Handball ist festgehalten, dass der Verband bei nicht Antreten der Schiedsrichter nicht haftbar gemacht werden kann. Folglich hätten die nicht anwesenden Schiedsrichter belangt werden können. Dies scheint nicht der Fall zu sein. Der Verband hat gemäss Matthias Schlageter die angefallenen Kosten übernommen.

Christian Villiger betont, dass der finanzielle Aspekt nur der eine Punkt in dem Fauxpas gewesen sei. Mindestens so schwer wog die Tatsache, dass das einzige freie Wochenende bis Saisonschluss geopfert werden musste. Immerhin fand man mit dem Freitagabend den bestmöglichen Termin.