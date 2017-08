Die Regionalpolizei Zurzibiet hat am Mittwoch den Verkehr in den Gemeinden Böttstein und Koblenz kontrolliert. Die Aktion sei bewusst kurz vor dem Schulbeginn am 14. August erfolgt, schreibt Kommandant René Lippuner. Man habe sich in beiden Orten in der Nähe von Fussgängerstreifen postiert.

Während den je einstündigen Kontrollen entlarvte die Repol 30 Verkehrssünder. Sie erhob drei Anzeigen: gegen einen Fahrer ohne Führerausweis, gegen einen Fahrer auf Drogen und gegen einen Fahrer wegen ungenügender Ladungssicherung. Eine Busse bezahlen mussten acht Fahrer wegen Nichttragen des Sicherheitsgurts, neun Fahrer wegen Telefonierens, zehn Fahrer ohne Licht und ein Fahrer mit ungenügendem Reifenprofil.

In den nächsten Wochen werde man vermehrt vor Schulhäusern und auf dem Schulweg mit Patrouillen und Radargerät präsent sein, schreibt Lippuner weiter.

Die Schulwegsicherheit war im vergangenen März ein grosses Thema: Damals machte die Regionalpolizei Wohlen Schlagzeilen, weil sie Eltern, die ihre Kinder in die Schule fuhren und sich nicht an die Regeln hielten, konsequent büsste. Ein Experte erklärte daraufhin, wie es Kinder verändert, wenn sie regelmässig zur Schule gefahren werden.