In den letzten Jahren kam es im Sommer immer wieder zu Feuerverboten im Wald und im Siedlungsgebiet. Die Stadt Klingnau lädt deswegen dieses Jahr zu einem besonderen 1.-August-Feuer: «Höhenfeuer und Feuerwerk spielen am 1. August eine zentrale Rolle, ohne die der Feiertag nur halb so festlich ist», heisst es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung.

Präventiv habe sich der Stadtrat Klingnau deshalb schon vor geraumer Zeit Gedanken gemacht, wie man mit einem allfälligen Feuerverbot umgehen wolle. «Elektrisches Licht als Alternative zum Feuer war dabei naheliegend. Vor allem weil die diversen Lichtshows der letzten Jahre viele Menschen ins Städtli lockten», heisst es weiter.