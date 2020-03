Wegen Corona-Virus: Auch die Raiffeisenbank Aare-Rhein verschiebt die Generalversammlung

"Zum heutigen Zeitpunkt ist es leider nicht möglich, ein neues Datum für die Generalversammlung bekannt zu geben", sagt Beat Elsener, der Verwaltungsratspräsident der Raiffeisenbank Aare-Rhein. An der letztjährigen GV hatten 1076 Personen teilgenommen. In den letzten Jahren wurde die Schwelle von 1000 Genossenschaftern jeweils überschritten.

Heute Morgen hat der Verwaltungsrat der Raiffeisenbank Aare-Rhein mit Sitz in Leuggern beschlossen, die Generalversammlung vom Freitag, 13. März, im Sportcenter Leuggern abzusagen. Der Grund ist das Verbot für Veranstaltungen mit mehr als 1000 Personen, das der Bundesrat am Freitag ausgesprochen hatte.

Rund 6500 Genossenschafter

Von Gesetzes wegen muss die GV bis zum 30. Juni durchgeführt werden. Ausnahmebestimmungen ermöglichen aber auch eine spätere Durchführung. "In Kriegsjahren kam es schon vor, dass eine GV ausfiel und und die Rechnung mit im Folgejahr von der Versammlung abgenommen wurde", sagt Elsener.

Die Raiffeisenbank Aare-Rhein hat ihren Hauptsitz in Leuggern, den sie auf Ende 2019 umgebaut hat. Weitere Standorte befinden sich in Bad Zurzach und Leibstadt. Das Einzugsgebiet umfasst die weiteren Gemeinden Rekingen, Rietheim, Koblenz, Full-Reuenthal, Schwaderloch und Mandach. Die Zahl der Genossenschafter liegt bei rund 6500.

Auch für den 13. März hatte auch die Raiffeisenbank Böttstein ihre Generalversammlung geplant. Dessen Verwaltungsrat hat die Veranstaltung bereits am Freitag abgesagt und auf ein unbestimmtes Datum verschoben. Falls möglich, sollen die beiden Generalversammlungen angesetzt werden, so Elsener. Schliesslich habe man teilweise dieselben Lieferanten. Ausserdem sind manche Personen in der Region Mitglied bei beiden Banken. Für diese könnte die Verschiebung also auch etwas Gutes haben.