Am Mittwoch erwarten die Meteorologen Temperaturen im Aargau bereits bis 37 Grad. Dementsprechend steigen auch die Wassertemperaturen. Am Dienstag wurden in der Aare bei Klingnau 25 Grad gemessen. Bedeutet dies, dass das weiter oben gelegene AKW Beznau abgeschaltet werden muss?

Eine Zwischenverfügung des Bundes besagt, dass dies geschehen muss, wenn die Temperatur drei Tage hintereinander 25 Grad erreicht bzw. übertrifft. Am Dienstag am frühen Abend waren es auf Höhe AKW laut Axpo-Mediensprecher Noel Graber 24 Grad: «Die Leistung wurde bereits im tiefen einstelligen Bereich gedrosselt, damit die Aaretemperatur unter 25 Grad bleibt.» Die Situation werde ständig beobachtet, so Graber. Selbstverständlich halte man sich an die gemachten Vorgaben.