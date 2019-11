Was Zurzibieter vom frisch gewählten Ständerat Hansjörg Knecht erwarten

Das Tollste ist nicht, dass Hansjörg Knecht ein Zurzibieter ist, sondern mit ihm ein Mann aus der Wirtschaft den Aargau im Ständerat vertritt. Einer, der selber mit anpackt und den Puls und die Bedürfnisse der Unternehmer kennt. Für eine kleine Region wie das Zurzibiet kann Knecht ein Brückenbauer sein, der den Bezirk näher an den Kanton und an die Schweiz bringt. Ein wichtiges Thema, das die Region betrifft, ist die Energie. Das Zurzibiet ist mit seinen Kernkraftwerken Beznau und Leibstadt und den rund 1000 Arbeitsplätzen stark von der Produktion abhängig. Mit dem beschlossenen Ausstieg aus der Kernenergie sind gute Lösungen nötig. Im Unterschied zu den grünen Ideen, die nicht umsetzbar sind, traue ich Hansjörg Knecht zu, dass er sich mit realistischen Lösungen einbringen wird. Er ist kein Fantast.

Die Erwartungen an Hansjörg Knecht haben nicht nur mit dem Zurzibiet zu tun, sondern damit, dass die Ansprüche der KMU, die in den Regionen tätig sind, permanent steigen. Ansprüche, die vom Staat und von Gruppierungen kommen und die Belastungen dadurch immer mehr zunehmen. Ich würde mir wünschen, dass er sich dafür einsetzt, dass nur so viel gemacht wird wie nötig und dass er dazu beiträgt, alles, was nicht zielführend ist, zu verhindern. Ich erwarte zudem, dass er alles KMU im Blickwinkel hat und nicht einen einseitigen bäuerlichen Schutz. Ich hoffe für ihn, dass er die Erwartungen der Bevölkerung spürt und mitnimmt. Dazu gehören sichere Arbeitsplätze und innovative Weiterentwicklungen. Das wir sicher nicht im Sinn von abschotten, sondern von Öffnung.

Hansjörg Erne, Präsident SVP Zurzibiet