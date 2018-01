Das konsolidierte Depotvolumen stieg um 9,6 Prozent auf 537 Millionen Franken. Diese Zunahme beruht auf einem positiven Börsenjahr, welches den Raiffeisenbanken über höhere Umsätze auch zu mehr Erträgen verhalf. Im Verlauf des Jahres 2018 führen die Raiffeisenbanken ein neues Informatiksystem ein.

Parallel dazu wird aber auch weiterhin in die Bankstandorte investiert. So konnte beispielsweise die Raiffeisenbank Surbtal-Wehntal im Mai 2017 ihren neuen Hauptsitz an der Marktgasse in Endingen beziehen, und die Raiffeisenbank Siggenthal-Würenlingen wird im Frühjahr 2018 die Geschäftsstelle in Würenlingen umbauen und auf ein neues Beraterbankkonzept umstellen. (az)