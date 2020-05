Vor zehn Jahren: Der «Rebstock»-Grossbrand wütet im Städtchen – und sorgt für dramatische Szenen

Es dauerte nur wenige Minuten: Kaum war der Brand in der «Rebstock»-Liegenschaft im Städtchen ausgebrochen, schon quoll dicker schwarzer Rauch gen Himmel. Wenig später erreichte das Feuer den Dachstock, unüberhörbar das Knistern. Flammen züngelten in die Höhe. Passanten starrten auf die Liegenschaft. Ungläubig, staunend. Hörten laute Rufe der ersten Feuerwehrkräfte, die Schläuche um die Liegenschaft trugen. Die Wirtin des Restaurants im Erdgeschoss, hatte erst an diesem, wegen des ab 1. Mai geltenden Rauchverbots, in der Gartenwirtschaft ein Zelt für die Raucher aufzustellen.

Der Grossbrand und die Löscharbeiten wurden zu einem Spektakel, das hunderte Menschen anzog. Nach dem Alarm um 14.56 Uhr dauerte es mehrere Stunden, bis die Feuerwehren den Brand gelöscht und grösseren Schaden verhindert hatten. Der Rebstock (Schattengasse 31) brannte vollständig aus.