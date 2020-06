Vor 200 Jahren vom Kanton bestellt: Die frisch sanierte Surbbrücke ist wieder offen

1826 erhielt die Gemeinde Döttingen vom Kanton Aargau eine Aufforderung, die unmissverständlich den Bau einer Brücke über die Surb verlangte. Der Gemeinderat aus Döttingen reagierte prompt und führte eine lange Liste von Gründen auf, weshalb die Gemeinde finanziell nicht in der Lage sei, diese Brücke zu bauen. «Döttingen sei eine der ärmsten Gemeinden im Kanton», lautete die Kurzzusammenfassung des ausführlichen Schreibens. Doch die Kantonsregierung liess sich nicht beirren und 1827 wurde mit dem Bau der Brücke unter der Leitung von Franz Josef Willi aus Fisibach begonnen.

Doch die Surb und der Zahn der Zeit nagten an der zweijöchigen Korbbogenbrücke aus Kalksteinquadern. Wasser drang in den Kalkstein, dieser war permanent feucht und begann zu bröckeln. Die Gemeinde Döttingen liegt zwar wunderschön an der Aare, schwimmt aber auch jetzt, 194 Jahre nach dem Brief aus Aarau, nicht im Geld.

Trotzdem entschloss man sich 2008, das Projekt anzugehen und an der Gemeindeversammlung wurde ein Projektierungskredit von 55'000 Franken für die Sanierung der Surbbrücke und die Verlegung der Werkleitungen gesprochen. Ein Abriss und kompletter Neubau wären zwar rein wirtschaftlich billiger gewesen. Dies kam jedoch nie in Frage, denn sowohl die kantonale Denkmalpflege als auch das Bundesamt für Strassen (Astra) interessieren und kümmern sich um die alte Surbbrücke, da diese ein historischer Verkehrsweg ist.

Ursprünglich und in voller Eleganz

2016 fuhren die ersten Maschinen auf und der Bau des Regenbeckens konnte beginnen, welches bereits im Herbst 2017 in Betrieb genommen wurde. Die Brücke hat im Lauf der Jahre nicht nur gelitten, sondern wurde zudem «verschandelt» mit Werkleitungen und dem Schlauchwehr, welche die Brücke am Ende fast ganz verdeckten und den wunderschönen Charakter der Brücke nicht mehr zu Geltung kamen liessen.

Nun erstrahlt die Brücke in neuem Glanz und überquert die Surb wieder voller Eleganz. Die Werkleitungen wurden neu verlegt und sind nicht mehr sichtbar. Auch das Schlauchwehr ist verschwunden. Ausserdem wurde das Ufer der Surb neu strukturiert, sodass sich das Bachbett wieder laufend verändern kann und so vielleicht eines Tages sogar die Lachse zurück nach Döttingen kommen.