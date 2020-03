Von Psychiater zu Psychiater vor den Richter: Mit Marihuana im Blut und Mutters Auto auf Abwegen

Sonntagmorgens im Februar letzten Jahres war der Polizei bei einer Kontrolle in Würenlingen am Steuer eines Personenwagens ein 24-jähriger Bursche ins Netz gegangen. Wie sich alsbald herausstellte, hatte der junge Mann a) Spuren von Marihuana im Blut und war somit laut Gesetz fahrunfähig, b) nur einen Lernfahrausweis und war c) nichtsdestotrotz unbegleitet unterwegs. Den Ausweis behielten die Beamten, den Burschen fuhren sie nach Hause. Dort hatte er d) seiner Mutter den Autoschlüssel stibitzt und das Fahrzeug entführt gehabt.

Nun sass junge Mann in Bad Zurzach vor Einzelrichter Cyrill Kramer: schmal, bleich, Brille, dürftig wuchernder kurzer Bart, das Haar zu einem Knoten gebunden. Beschuldigt unter anderem der mehrfachen Entwendung eines Motorfahrzeugs zum Gebrauch und des mehrfachen Fahrens in fahrunfähigem Zustand schwebte laut Anklageschrift das Damoklesschwert einer Freiheitsstrafe von 10 Monaten bedingt über seinem Kopf.

Von Psychiater zu Psychiater

Denn an jenem Februarsonntag war der Bursche nicht etwa zerknirscht und reuig daheim geblieben. Nein – gegen 9 Uhr hatte er sich erneut in Mutters Auto gesetzt und war wieder losgefahren. Da er sich nicht wohlfühlte hatte er nach kurzer Fahrt eine Pause eingelegt, einen Joint konsumiert und ein Nickerchen gemacht. Danach war er gut 20 Kilometer weit quer durch den Bezirk gefahren, hatte in Koblenz das Auto abgestellt, einen weiteren Joint geraucht und war zu Fuss zu einem Kollegen gegangen. Schliesslich war er von der Polizei aufgegriffen worden. Vor dem Einzelrichter war zu erfahren, dass junge Mann zwar eine technisch-handwerkliche Lehre absolviert, die Abschlussprüfung aber nicht bestanden hatte. Seine Suche nach einem Meister, bei dem er das letzte Lehrjahr wiederholen konnte, war genauso erfolglos wie seine Suche nach psychischer Gesundheit. Bei fünf Psychiatern sei er in den vergangenen zwei Jahren in Behandlung gewesen und keiner habe ihm helfen können. Auf die Frage des Richters nach einer allfälligen Selbstdiagnose zuckte er seine schmalen Schultern: «Borderline, Schwarz-Weiss-Denken, Depressionen.»

Höchstmögliche Anzahl Tagessätze

Der blasse Jüngling lebt bei seiner Mutter, das Verhältnis zu ihr sei schwierig. Er unterhalte sich viel mit seiner Schwester, putze die Wohnung, suche eine Stelle. Mitte 2019 habe er letztmals einen Job gehabt – «temporär». Einen Hilfsarbeiter-Job könnte er wohl schon finden. «Und, stinkt’s ihnen?», so der Richter. «Das scho nid. Ich bi halt eifach nid so fit», so der Angeklagte. Immerhin konsumiert er seit Anfang Jahr keine Drogen mehr.

Nachdem bei der Hausdurchsuchung unter anderem nebst Marihuana, Haschisch, auch diverses Drogenkonsum-Zubehör sowie geringe Mengen weisse Substanzen beschlagnahmt worden waren, hatte der Staatsanwalt den 24-Jährigen nebst dem Konsum von Betäubungsmitteln auch den Besitz von 1,5 Gramm Kokain angeklagt. In ihrem Plädoyer betonte die Verteidigerin jedoch, dass ein Gutachten die «weisse Sub­stanz» nicht klar als Kokain analysiert habe. Weil ihr Mandant mit dem Auto nur «verhältnismässig kurze Distanzen zurückgelegt und keinen Unfall verursacht habe», sei eine bedingte Geld- und keine Freiheitsstrafe angemessen: 170 Tagessätze à 10 Franken so der Antrag der Anwältin.

«Entscheidend ist, dass der Beschuldigte geständig ist sowie einsichtig bezüglich des Drogenkonsums. Damit drängt sich als Sanktion nicht zwingend eine Freiheitsstrafe auf», begründete der Richter sein Urteil von 180 Tagessätzen. Damit verhängte Kramer die höchstmögliche Geldstrafe und blieb bei der Probezeit für den bedingten Erlass bei den geforderten vier Jahren. Nach der Urteilseröffnung redete Kramer dem bald 25-Jährigen tief ins Gewissen: Er müsse sein Leben endlich in beide Hände nehmen und sich nicht in Passivität verkriechen. Bleibt zu hoffen, dass solches dem blassen Jüngling gelingt.