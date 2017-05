Jeweils drei Konzertprogramme pro Jahr präsentiert das Kammerorchester 65, das vor über 50 Jahren gegründet wurde. Es zählt rund 25 Mitglieder – alles Laien notabene, doch Musiker auf hohem Niveau. Unter Leitung von Alexandre Clerc präsentierten sie nach der Pause das Notturno von Alexander Borodin und dann das Klavierkonzert Op. 35 von Dimitri Schostakowitsch, das 1. Klavierkonzert mit Solotrompete (exzellent gespielt von Anton Borderieux), ein Werk, das wegen seines Schwierigkeitsgrades selten von Laien interpretiert wird. Schostakowitsch komponierte dieses Werk im Alter von 26 Jahren, genau wie Mozart sein Klavierkonzert Nr. 13. «Was mich an Schostakowitsch fasziniert, ist dieser unglaubliche Sarkasmus, der in seinen Werken mitschwingt. Er macht sich lustig über alle, über die Leute, über die Politik und über sich selbst», sagte Adrian Oetiker im Gespräch während der Pause. Dabei spiele diese Musik jeweils haarscharf an der Grenze des Spielbaren, ohne jemals zu kippen. Diese Spannung sei auch vor allem im dritten Satz von Mozarts Klavierkonzert zu spüren, sagte er, deshalb passten diese beiden Werke sehr gut in ein Konzertprogramm.

Der Konzertabend wurde von jungen Musikern der Musikschule Baden, von den «Friday Trumpets» mit Curdin Caflisch, Sandro Erni, Kipras Uzkuraitis und Elia Seiffert eröffnet.