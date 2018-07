Bei der Auswahl der Filme lassen sich die Organisatoren nicht vom Erfolg eines einzelnen Streifens leiten. «Wir schauen die Filme an und entscheiden dann, ob diese unserem Publikum gefallen könnten», sagt Andres. Dass dies in Vergangenheit der Fall war, bestätigen die Zahlen: Mehrere Tausend Besucherinnen und Besucher verzeichnete jeweils das Open-Air-Kino im Kurpark, wobei der Rekord bei rund 4000 Personen im Jahr 2016 liegt. «Die meisten kommen aus dem Zurzibiet», sagt Peter Andres. Doch es kämen ebenso Besucherinnen und Besucher aus dem restlichen Aargau, aus Deutschland und aus dem Zürcher Unterland. «Es freut uns sehr, dass wir auch ausserhalb der Region Beachtung finden.»

Popcorn aus Zurzibieter Mais

Rund 800 Sitzplätze warten in den kommenden zwölf Tagen im Freiluftkino auf Filminteressierte. Tickets können im Vorfeld bei den Raiffeisenbanken in Bad Zurzach, Döttingen, Endingen, Kleindöttingen und Klingnau gekauft werden. Eine Sitzplatzreservation ist nicht möglich. «Wir empfehlen deshalb, rechtzeitig vor Filmstart einzutreffen», rät Andres. Vorstellungsbeginn ist jeweils 21.30 Uhr. «Die Filme werden bei jeder Witterung gezeigt. Sollte jemand einen Regenschutz vergessen, stehen Pelerinen bereit.» Auch für die Verpflegung ist gesorgt: Auf dem Areal des Open-Air-Kinos bietet ein Restaurant mit Selbstbedienung Gestränke und Speisen an, darunter Grilladen, Pasta, Salat und neu Popcorn aus Zurzibieter Mais.

Heute Abend wird Philipp Portmann vor Filmbeginn über das Making-of von «Mord im Orient-Express» erzählen. Der Filmjournalist war bei den Dreharbeiten, die teilweise auf der Privatstrecke Sursee-Triengen stattgefunden haben, dabei. «Der Film war im letzten Jahr nicht nur einer der bestbesuchten Filme in der Deutschschweiz, sondern er beinhaltet auch eine spezielle Zurzibieter Pointe», sagt Peter Andres. So wird die grösste betriebsfähige Dampflok in Europa mit Baujahr 1931 vom Verein 241-A-65 in Full-Reuenthal gewartet.

