In Rümikon wurde das Stromnetz am Samstagmorgen um 8.56 Uhr sicherheitshalber automatisch ausgeschaltet. Ein Vogel war in die Freileitung geflogen, was einen Kurzschluss im Verteilnetz auslöste.

Vom Zwischenfall waren auch die Gemeinden Fisibach und Kaiserstuhl betroffen. Wie die AEW Energie AG mitteilt, dauerte der Unterbruch bis um 9.52 Uhr. (mwa)