Vor 20 Jahren wurde der Hauptsitz der Raiffeisenbank Aare-Rhein in Leuggern eröffnet. Nun steht eine grosse Veränderung an. "Heute platzt die Liegenschaft aus allen Nähten", sagte Verwaltungsratspräsident Beat Elsener an der 101. Generalversammlung vom Freitag im Sportcenter Leuggern. "Wir haben uns deshalb entscheiden, einen Umbau vertieft zu prüfen und in naher Zukunft umzusetzen." Bereits hat die Bank einen Architektenwettbewerb gestartet. Schon diesen Sommer sollen erste Vorschläge vorliegen. "Dann geht es an die Umsetzungsphase", informierte Elsener weiter. Vor 12 Jahren wurde bereits ein Umbau abgeschlossen. In derselben Liegenschaft befindet sich das Gemeindehaus.