Die Bezirksschule in Leuggern, je eine Sereal in Klingnau und Leuggern –, so stellen sich die Verantwortlichen der «Oberstufe Aaretal» (OSA) die Oberstufenzukunft vor. Im Mai 2016 verkündeten die Gemeinderäte diese Pläne, im November sollen die Gemeindeversammlungen sie nun absegnen. Doch es regt sich Widerstand: Koblenz ging auf Distanz und will allenfalls später darüber befinden. Und auch aus Klingnau und Döttingen sind kritische Töne zu hören. An vorderster Front wehrt sich die Oberstufe Unteres Aaretal (OSUA), zu der Klingnau, Döttingen und Koblenz gehören. Sie hat ein Alternativprojekt ausgearbeitet. Sie ist vom Mehrwert einer Schule mit allen drei Leistungszügen unter einem Dach wie in Klingnau überzeugt und dies um der Schulqualität erhalten.

Am Dienstagabend haben nun die OSA-Verantwortlichen ihr Vorhaben in Klingnau präsentiert. «Wir sind der Meinung, unser Projekt ist die beste Lösung», sagte Böttsteins Ammann Patrick Gosteli. An seiner Seite waren Hansueli Vogt, Präsident der Kreisschulpflege Leuggern, und Döttingens Gemeinderat Peter Schödler. Zu dieser ersten von drei OSA-Informationsveranstaltungen waren rund 150 Personen erschienen.

Unbestritten ist: Die Bezirksschulen in Klingnau und Leuggern werden – ebenso wie wohl Bad Zurzach – wegen zu geringer Schülerzahlen ab Schuljahr 2022/23 keine Genehmigung mehr vom Kanton erhalten. Die Sereal-Standorte in Klingnau und Kleindöttingen sind nicht gefährdet – jener in Leibstadt kann nur noch dank einer Ausnahmebewilligung mit drei Sek-Klassen weitergeführt werden. Er wird aber so oder so schliessen müssen. Der Start für die OSA ist auf 2019/20 geplant.

Investitionen und überzählige Räume

Laut Gosteli werden in Böttstein (1,15 Millionen Franken) und Leuggern (1,75 Millionen Franken) Erweiterungs- und Anpassungsarbeiten nötig, in Klingnau dagegen sieben Klassen- und zwei Gruppenzimmer überzählig. Zusätzlich sollen 370'000 Franken für IT-Anpassungen investiert werden. Die Betriebskosten für die Schule sollen im Vergleich zu heute um 615'000 Franken sinken.

Schödler zeigte mit Berechnungen die Distanzen und Wegstrecken für Schüler aus allen Gemeinden auf, wenn sie in die jeweiligen Standorte per Velo oder öV fahren. Böttstein sei als Bez-Standort am zentralsten. Das sei auch ein Kriterium.

«Drei gleichberechtigte Schulleitungen mit zumindest 60-Prozent-Pensen bilden eine Schulleitungskonferenz», sagte Vogt. Vielsagend war eine Folie zur Schulqualität, die er präsentierte: In grosser roter Schrift stand da: «Die kantonale Gesetzgebung sieht diese Art der Förderung zur Zeit nicht vor.»

Dazu kam die Frage aus dem Publikum: «Eine moderne und innovative Schule darf das keine Schule unter einem Dach sein, weil das nicht im Gesetz vorgegeben ist?"

Vogt: "Ja."

"Haben Sie sich schon einmal eine niveau-durchmischte Schule angeschaut?"

"Nein."

Topmoderne Infrastruktur

Zur Schulqualität sagte der Leuggermer Schulpflegepräsident, dass «jede Schule nur so gut ist wie die Lehrerschaft.» Weiter führte er aus, die OSA wolle eine topmoderne Infrastruktur mit PC-Arbeitsplätzen oder Tablets für alle Schüler und eine gemeinsame IT für alle Standorte. Das Betriebskonzept sei noch nicht ganz fertig. Die Raumplanung sei pendent. Klar ist dagegen, dass am Mittwochnachmittag schulfrei sei und Wahlfächer über Mittag und an Randstunden angeboten werden. Einen Mittagstisch soll es weiterhin an allen Standorten geben, die Mittagspause beträgt 90 Minuten. Auch Eltern- und Schülermitwirkung seien vorgesehen, ebenso Projektwochen wie Schulreisen, Skilager oder den Berufswahlprozess in der Schule zu begleiten.

Es wurde offenkundig, dass die OSA-Verantwortlichen sich nie für die OSUA-Alternative interessiert haben. Genau an diesem Punkt aber setzten Kritik und Fragen an. «Mich dünkt das eine Zwängerei», war aus dem Publikum zu hören. Die Kosten und nicht mehr topaktuellen Geburtenzahlen wurden ebenso infrage gestellt wie fehlende Transparenz und dass der «gefährliche» Schulweg über die Aarebrücke nicht berücksichtigt worden sei. Und die Döttinger OSUA-Schulpflegerin Daniela Koller meinte zudem: «Wir haben jetzt eine sehr gute Schule. Wieso soll man jetzt alles auseinanderreissen müssen?»

Mehrere Personen äusserten Bedauern bis Unverständnis, dass die Frage nach der bestmöglichen Schulqualität vor dem Start des OSA-Projekts nicht gestellt wurde – und damit auch die Frage, wie die Schüler in ihren persönlichen Stärken und Schwächen gestärkt werden sollen. Gerne hätten Zuhörer die beiden Varianten gegeneinander aufgewogen.

"Philosophische Frage"

Stattdessen hatte offenbar Priorität, dass die Schulhäuser aus rein finanziellen Überlegungen weiter genutzt werden können. Auf die Frage nach pädagogischen Gründen für die OSA-Lösung gab Patrick Gosteli keine konkrete Antwort. Es sei «eine philosophische Frage», ob eine Schule unter einem Dach besser sei, meinte er mit Bezug zum OSUA-Projekt. Gosteli meinte, dass dies in Baden und Wettingen auch nicht der Fall sei. Reinhard Scherrer, Klingnauer Gemeinderat und Schulraumplaner in Baden, widersprach, dass Baden genau dies vorhabe, und dass die Stadt schon bald über über einen Kredit für das Oberstufenentrum Burghalde abstimme. Was Wettingen betrifft, lässt sich online nachlesen, dass sich Bez und Sereal zwar an verschiedenen Standorten befinden, stufenübergreifender Unterricht hier nichtsdestotrotz stattfindet.

