Versäumnis wird nachgeholt: Ortsteil Mellstorf erhält endlich sein eigenes Wappen

Am 1. Januar 2022 schliessen sich Bad Zurzach, Baldingen, Böbikon, Kaiserstuhl, Rekingen, Rümikon, Rietheim und Wislikofen aus dem Zurzibieter Rheintal zur mit 2619 Hektaren flächenmässig grössten Gemeinde im Aargau zusammen. Die zuständige Kommission arbeitet derzeit mit Hochdruck an der Umsetzung. Unter anderem sind Vernehmlassungen am Laufen. Etwa, mit wie vielen Stimmen die neue Gemeinde künftig im Planungsverband Zurzibiet Regio vertreten sein wird. Die Kommission beschäftigt sich aber auch mit unvorhergesehenen Themen.

Beispielsweise, dass der Wislikofer Ortsteil Mellstorf als einziger kein eigenes Wappen besitzt. «Aus diesem Grund hat der Gemeinderat Wislikofen kurzerhand beschlossen, noch vor dem Zusammenschluss ein Ortswappen für Mellstorf erstellen zu lassen», sagt Ammann Heiri Rohner.

Seit 1899 gehört der Ortsteil Mellstorf – der bis dahin eigenständig war – zur politischen Gemeinde Wislikofen. «Wir reden aber heute noch von Mellstorfern und Wislikofern», sagt Rohner. «Gegen aussen tritt man jedoch klar als eine Gemeinde auf.»