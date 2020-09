Verloren – und doch zufrieden mit der Abwehr: Klingnau unterliegt Zofingen

Bajramovic sagt: «Eines meiner Hauptziele war, die Abwehr zu stabilisieren.» Fünf Gegentore in fünf Spielen zeigen: Es ist ihm gelungen. Offensiv konnte der FC Klingnau hingegen weniger grosse Akzente setzen. Er kam zu einigen Möglichkeiten vor und gleich nach der Pause. Nikica Juric hatte da den Ausgleich auf dem Fuss, scheiterte aber an SCZ-Goalie Bossert.

Der FC Klingnau kann den Auswärtssieg von vergangener Woche beim FC Aegeri nicht bestätigen und verliert gegen den SC Zofingen mit 0:1. Trainer Samir Bajramovic war dennoch nicht unzufrieden. Er habe eine engagierte Leistung gesehen, bei der seine Mannschaft vor allem in der ersten Halbzeit eine gute Leistung abgerufen hat. Trotz des Gegentors kurz vor der Pause durch Anel Hodzic habe die Viererkette in der Abwehr einen soliden Job gemacht.

«Wenn wir in der Defensive die Aufgaben richtig erledigen, werden wir auch weiterhin punkten», sagt Bajramovic. Er wünscht sich von seiner Mannschaft in der Offensive dafür noch mehr Tempowechsel, dass man den Gegner so überraschen kann.

Zudem versuchen die Klingnauer zu oft, alles schön und phasenweise gar kompliziert zu spielen. Das sei gar nicht nötig, sagt der Trainer. Es ginge noch viel einfacher. Die nächste Chance, diese Vorgaben umzusetzen haben die nun auf dem sechsten Platz liegenden Klingnauer am Samstag. Dann gastieren sie beim Leader Lachen/Altendorf. Bajramovic wird aber auch da punkten wollen. Dank einer soliden, stabilen Abwehr.