Als erster «fixer Blitzer» im Kanton geriet der bunte Blechpolizist auf dem Grundstück des Sodi-Kindergartens in Rekingen vor einigen Wochen in die Schlagzeilen. Aufgestellt hatte ihn Santhori, ein Künstler, der mit früheren Aktionen schon für Aufsehen sorgte. Die Radarfalle beschäftigte auch die Behörden. Die Gemeinde Rekingen verlangt für die kunstvoll verhüllte Attrappe die Einreichung eines Baugesuchs.

Die Skulptur des Pop-Art-Künstlers aus dem Zurzibiet steht, laut Gemeinde, zu nahe an der Kantonsstrasse und ausserdem in einer Grünzone. Santhori seinerseits gab sich gelassen und gedenkt nicht, einen entsprechenden Antrag zu stellen. Er werte es als Erfolg, wenn die Skulptur einige Monate stehen bleiben könnte. Dass das provokative Objekt in Rekingen und in Bad Zurzach nicht allen passt, hat sich nun am Wochenende gezeigt. Vandalen sind einem möglichen Beschluss zuvorgekommen. Unbekannte haben den «Blitzer» umgeworfen und beschädigt. Wann der Vorfall genau passierte, ist nicht näher bekannt. Bei der Kantonspolizei sei keine Meldung eingegangen, sagt Sprecher Roland Pfister.