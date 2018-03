2016 war für die Raiffeisenbank Böttstein ein sehr gutes Geschäftsjahr, wie Verwaltungsratspräsident Theo Voegtli und Daniel Schläpfer, Vorsitzender der Bankleitung, ausführten.

Diese Ansicht teilten die 1337 Genossenschafterinnen und Genossenschafter an der Generalversammlung in der Go Easy-Arena in Siggenthal Station. Sie hiessen alle Anträge des Verwaltungsrates einstimmig oder mit sehr grossem Mehr gut.

«Eine Bank fusst auf Glaubwürdigkeit, Vertrauen, einem guten Image also. Ich denke, die Raiffeisenbank Böttstein darf behaupten, diese Werte eingehalten zu haben», betonte Präsident Voegtli, um dann die unerfreuliche Situation von Raiffeisen Schweiz anzusprechen: «Die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (Finma) hat im Oktober 2017 ein Enforcement-Verfahren eröffnet.» Dabei geht es um Verstösse gegen das Aufsichtsrecht.

Voegtli ergänzte: «Das Kundengeschäft der Raiffeisenbanken ist von diesem Verfahren nicht betroffen.»

Nach dem Finma-Verfahren kam es vor zwei Wochen noch schlimmer: Die Staatsanwaltschaft Zürich hat Pierin Vincenz in Untersuchungshaft genommen, und Raiffeisen Schweiz hat eine Strafanzeige gegen ihren ehemaligen CEO eingereicht.

Letzte Woche ist der ehemalige Verwaltungsratspräsident Johannes Rüegg-Stürm zurückgetreten. Zu all den Fällen betonte Voegtli: «Das Finma-Verfahren und das Strafverfahren betreffen lediglich Raiffeisen Schweiz und nicht unsere Raiffeisen-Genossenschaft.»

Raiffeisen distanziere sich von jeglichem strafbaren Verhalten: «Unabhängig von der Stellung einer Person.» Voegtli sagte aber auch: «Selbstverständlich gilt die Unschuldsvermutung, wie das in der Schweiz üblich ist.»

Das sagen die Genossenschaftler zur Raiffeisen-Affäre: