Unerwarteter Geldsegen: Stadtoriginal vermacht Kaiserstuhl ein Vermögen

Während Jahrzehnten ging Roland Bornhauser in den Kaiserstuhler Stuben ein und aus, um kaputte Fernseher zu reparieren. Der gebürtige Thurgauer war weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt. Am 19. Dezember 2019 verstarb er 75-jährig. Er hatte zuvor sein ganzes Vermögen der Stadt Kaiserstuhl vermacht.

Damit sein letzter Wille umgesetzt werden kann, hat die Stadt nun eine Stiftung gegründet. Sie bezweckt die Unterstützung und Förderung des selbstbestimmten Wohnens im Alter in Kaiserstuhl, heisst es in einer Medienmitteilung.

Diese Geste sei aussergewöhnlich, sagt Stadtammann und Stiftungsrat Ruedi Weiss. «Es ist ein schöner Betrag, mit dem die Stiftung einige Projekte umsetzen kann.» Die genaue Summe möchte die Stiftung nicht nennen, klar ist aber, dass die Stadt damit einiges umsetzen kann.

Roland Bornhauser ass jeden Tag am selben Tisch im Restaurant Kreuz

Im Alter von 20 Jahren kam Roland Bornhauser nach Kaiserstuhl, um im ehrwürdigen Marschallhaus von 1764 eine Stelle als Radioelektriker anzutreten. «Schon bald begann er in seiner Freizeit im alten Polizeiposten Fernsehapparate und elektronische Geräte zu reparieren», schreibt die Stiftung in ihrer Mitteilung. Sein erstes eigenes Televisionsgeschäft eröffnete er in der ehemaligen Bäckerei Geugel.

Die Nachfrage war gross, der Laden lief gut und Roland Bornhauser musste sich schon bald nach grösseren Räumlichkeiten umsehen. Auf dem Gelände und in den Gebäuden der ehemaligen Gärtnerei Grossenbacher konnte er an prominenter Lage an der Badenerstrasse beim Kreisel ein neues, grösseres TV-Geschäft eröffnen.