Umstrittene Unterstützung: Bad Zurzach beteiligt sich an Unterhaltskosten für den Schlosspark

Sollen die Steuerzahler für die Unterhaltskosten des Schlossparks in Bad Zurzach aufkommen oder nicht? Das Thema hatte in den vergangenen Tagen im Ort für viel Wirbel gesorgt. Bei der Bad Zurzacher Einwohnergemeindeversammlung wurde nun eine Entscheidung gefällt. Mit 97 Ja- zu 35 Nein-Stimmen (bei 139 Anwesenden) stimmte die Mehrheit der Stimmberechtigten im Gemeindezentrum Langwies für eine Beteiligung der Gemeinde an den Unterhaltskosten.

Dass der Schlosspark wieder der Öffentlichkeit zugänglich ist, war für viele Bad Zurzacher ein Grund zur Freude. Nach zehn Jahren geschlossener Parktore hatte die neugegründete Park Himmelrych AG das Schloss für 5 Millionen Franken gekauft – um zu verhindern, dass darin Wohnungen entstehen und das Gelände, wie ursprünglich, wieder der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen.

Mitte August wurde mit einer Ausstellung der Park wieder geöffnet. Verwaltungsratspräsident der Park Himmelrych AG ist der Bad Zurzacher Gemeinderat Reto S. Fuchs – er musste sich wegen Befangenheit der Abstimmung enthalten und verliess freiwillig den Saal, um die Diskussion nicht zu beeinflussen.

Einige Bürger äusserten ihren Ärger darüber, dass sich die Gemeinde nun an den Unterhaltskosten eines privaten Unternehmens beteiligt. Konkret wird die Gemeinde die Reinigung der Wege, die Laubentfernung und das Mähen der Wiesen im Schlosspark übernehmen, sowie leihweise Abfalleimer und Sitzbänke zur Verfügung stellen.

Jährlich soll dies maximal 37.000 Franken in Anspruch nehmen. Die Vereinbarung gilt befristet bis Ende 2023, im Frühjahr jenes Jahrs soll dann neu verhandelt werden. Anträge auf eine Verschiebung der Abstimmung bis zur Zusammenführung der acht Gemeinden, die die neue Grossgemeinde Zurzach bilden wollen, wurden abgelehnt.