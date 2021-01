Umgeknickte Bäume und verbale Entgleisungen: Zurzibieter Einsatzkräfte standen im Dauereinsatz

René Lippuner muss sich weit zurückerinnern. «Das letzte Mal, dass wir Schneefälle in dieser Intensität erlebten, dürfte 1999 gewesen sein», sagt der Chef der Regionalpolizei Zurzibiet. Innerhalb von 24 Stunden fielen von diesem Donnerstag auf Freitag in den höheren Lagen des Zurzibiets bis zu einem halben Meter Neuschnee. Entsprechend prekär waren die Verhältnisse auf den Strassen.

Umgestürzte Bäume und Autolenker, die aus ihrer misslichen Lage befreit werden mussten, hielten die Regionalpolizei, die Feuerwehren und die Forstbetriebe auf Trab. Die ­Bilanz: Dutzende Einsätze, wie beispielsweise in Tegerfelden, wo ein Baum auf einen Personenwagen fiel, oder in Böttstein, wo ein Automobilist in zwei Bäume fuhr. In beiden Fällen gab es keine Verletzten.

Die eindrücklichsten Bilder von den starken Schneefällen im Aargau: