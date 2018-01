Am Donnerstagmorgen ereigneten sich an der Buckstrasse in Endingen zwei Unfälle von Jugendlichen. Um zirka 07.15 Uhr ging die Meldung beim Sanitätsnotruf ein, dass ein 15-jähriger Mofa-Lenker gegen einen Baum gefahren war, welcher die Strasse blockierte.

Der Unfallbeteiligte wurde durch die Ambulanz ins Spital gebracht. Die Aargauer Kantonspolizei schätzt, dass er leichte Verletzungen erlitten hat.

Am gleichen Vormittag, kurz vor 09.30 Uhr ging eine weitere Meldung eines Unfalls ein. Eine 15-jährige Schülerin, welche am Morgen von Endingen Richtung Lengnau fuhr, kollidierte als Velofahrerin mit einem Baum. Sie begab sich daraufhin in die Schule, wurde aber später durch die Ambulanz am Wohnort abgeholt und ins Spital eingeliefert. Nach ersten Informationen habe sie mittelschwere Verletzungen erlitten.

Die Polizei geht davon aus, dass die Unfälle am selben Ort geschehen sind.

Zur Beseitigung des Baums, welcher vermutlich wegen der starken Winde zu Boden gefallen war, kam ein Feuerwehrangehöriger.

Aktuelle Polizeibilder vom Januar 2018: