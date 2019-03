Ueli Gantenbein wohnt in Klingnau und hat von 2003 bis 2006 die Verwaltungslehre bei der Stadt Klingnau absolviert. Das anschliessende Studium der Betriebsökonomie an der Fachhochschule Nordwestschweiz schloss er mit dem Bachelor of Science ab.

An derselben Fachhochschule folgte ein Studium des CAS Social Media. In mehreren KMU und bei einem Grosskonzern sammelte Gantenbein praktische Erfahrung den Bereichen Strategie, Führung und Marketing.

In seiner Position als neuer Verwaltungsleiter und Stadtschreiber folgt er auf Rolf Walker. Dieser wird seine Arbeit im Verlauf des Monats März niederlegen. Die Verwaltung wird in den Monaten April und Mai von einem externen Gemeindeschreiber unterstützt.