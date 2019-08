Schon seit knapp zehn Jahren fliegen keine gelben Filzbälle mehr über die Tennisplätze im Sportcenter in Lengnau. Doch erst jetzt soll der Wegweiser mit dem Schläger und dem Ball an der Hauptstrasse verschwinden. Und durch das Schild «Eventhalle Lengnau» ersetzt werden. Ein entsprechendes Umnutzungsgesuch der Sport- in eine Eventhalle liegt bis zum 3. September auf der Bauverwaltung in Unterendingen auf.

Der grüne Teppich im Innern der Halle ist bereits verschwunden und mit weissen Platten ersetzt worden. Die Decke zieren weisse Tücher und zahlreiche Kronleuchter. An die früheren Tennisplätze erinnert nichts mehr. Seit 2018 gehört das ehemalige Sportcenter Tahir Fesli. «Hier finden jetzt vor allem Hochzeiten, Seminare, Geschäftsanlässe oder Bankette statt», sagt der Fislisbacher. Auf die Halle stiess er, als seine Tochter heiratete und einen geeigneten Saal für die Feier suchte. Kurzerhand entschloss er sich, die Halle zu kaufen.

Die Eventhalle Lengnau: