Die Stiftung AWZ bietet in Kleindöttingen heute 100 Plätze in der Tagesstruktur und 38 Wohnplätze für erwachsene Menschen mit Behinderung. Die Einrichtung ist seit Jahren voll ausgelastet. Daher kommt die Erweiterung, auch nach dem Bezug der neuen Werk- und Tagesstätte vor drei Jahren, gerade zum richtigen Zeitpunkt. «Damit wir bis im Jahr 2022 so weit sind, gibt es verständlicherweise viel zu tun», sagt Marcel Karrer, Präsident des Stiftungsrats. «Es geht darum, eine geeignete Liegenschaft für die Wohnplätze zu finden und zu erstellen.» Geeignet heisst, dass die Stiftung AWZ kein isoliertes Wohnheim bauen will.

«Künftige Bewohnerinnen und Bewohner sollen in einer grösseren Wohnüberbauung praktisch Tür an Tür mit Nichtbehinderten ihr Zuhause finden», sagt Karrer.

Die Abteilung Sonderschulung, Heime und Werkstätten im Departement Bildung, Kultur und Sport des Kantons Aargau hat dem AWZ Kleindöttingen die insgesamt 30 neuen Plätze zugesprochen. Konnten die Einrichtungen früher bezüglich neuen Plätzen individuell mit dem Kanton verhandeln, gilt seit dem letzten Jahr eine deutlich objektivere und zukunftsorientiertere Zuteilungspraxis. «Wir begrüssen das neue Vorgehen des Kantons», sagt Marcel Karrer, «obwohl die einzureichenden Unterlagen und Informationen einen sehr hohen Detaillierungsgrad erforderten, können wir die Notwendigkeit eines gründlichen Prozesses nur unterstützen.»



Schliesslich gehe es, neben einer hohen Kostenverantwortung, in erster Linie um die betroffenen Menschen mit Behinderung, für welche Plätze in guter Qualität und am richtigen Standort entstehen sollen.