Trotz Vermögen von 17 Millionen: Gmeind nimmt Steuerfuss-Erhöhung um 5 Prozent an

Trotzdem basiert das Budget noch auf einem Aufgabenüberschuss von 750'000 Franken, wie Stadtammann Reinhard Scherer ausführte. Klingnau verfügt zwar über ein Vermögen von zirka 17 Mllionen Franken. Aber nur zirka 7 Millionen davon sind liquidite Mittel. Zudem hat die Gemeinde vor wenigen das Gemeindewerk der Elektrizitätsversorgung an die AEW Energie AG für rund 10 Millionen Franken verkauft, um mit dem Geld das Oberstufenschulhaus Schützenmatt samt Dreifachturnhalle sanieren zu können.

In den letzten Jahren hat die Gemeinde aufgrund zurückhaltender Budgetierung und höherer Steuereinnahmen immer wieder einen deutlich besseren Rechnungsabschluss vorlegen können, als budgetiert. Durch den Tod eines sehr guten Steuerzahlers sowie der Wegzug der Fabrik der ABB Turbo Systems verliert die Gemeinde hohe Steuereinnahmen. Die ABB-Fabrik brachte während zehn Jahren rund 400'000 Franken Aktiensteuern pro Jahr ein.

Das ist der falsche Schritt, wenn man gute Steuerzahler anlocken will.

Damit nahm er Bezug auf die Strategie des Stadtrats, in den nächsten Jahren die Steuereinnahmen zu erhöhen. "Wir wollen die Finanzen ins Lot bringen", sagte Scherrer. Der Stadtrat will in mehreren Gebieten eine räumliche Entwicklung voranstossen. Ein Gebiet betrifft die Obere Au, einen Teil des ehemaligen Industrieareals der Novopan.

Hiag will Wohnungen bauen

Hier ist die Grundeigentümerin, die Hiag Immobilien AG, auf die Gemeinde zugekommen. Sie möchte in diesem Gebiet Wohnungen bauen. An der Parkstrasse hat das Unternehmen bereits vor Jahren eine grosse Überbauung realisiert. Scherrer schätzte das Entwicklungspotenzial verschiedener Massnahmen auf rund 700'000 Franken jährlich für die Gemeinde.

Dem Nachtragskredit über 360'000 Franken für die nötige Teilrevision der Bau- und Nutzungsordnung stimmte die Gemeindeversammlung deutlich mit 60 Ja zu 32 Nein zu.

Zusätzliche Verwaltungsstellen bewilligt

Die Gemeindeversammlung stimmte der Erhöhung des Stellenplans um 210 Stellenprozente mit grossem Mehr zu. Vier Abteilungen der Verwaltungen werden aufgestockt. Gemeindeammann Reinhard Scherrer wies darauf hin, dass es eigentlich nur um eine Erhöhung von 30 Prozent gehe. «Das sind rund 30'000 Franken mehr Lohn pro Jahr.»

Die anderen 180 Stellenprozente seien schon zuletzt in den Budget und Rechnung enthalten. «Es braucht personelle und finanzielle Ressourcen. Ohne diese, ohne Investitionen können wir die Chancen, die sich heute bieten, in der Zukunft nicht nutzen», sagte Gemeindeammann Reinhard Scherrer einleitend. Auf Antrag der FDP hatte die Gmeind vom August den Antrag noch zurückgewiesen. «Nachdem Gemeinderat diesmal transparenter aufgezeigt hat, wieso die Erhöhung nötig sind, unterstützen», sagt Parteipräsident Guido Vogel.

Die Gmeind stimmte den weiteren Traktanden zu. Dazu gehören zwei Kreditabrechnungen und einem geänderten Entsorgungsreglement.