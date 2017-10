Und das «Sunnähus» befindet sich in einer alten Liegenschaft, hat keine Duschen in den Zimmern und ist nicht behindertengerecht, weshalb der Kanton die Betriebsbewilligung nur provisorisch bis zur Realisierung des Neubaus erteilte. Nun sollen beide Heime bis 2020 in einem Neubau auf dem Spitalgelände mit 56 Betten auf zwei Stationen und vier Wohngruppen untergebracht werden. So kann das Spital die Personaleinsätze effizienter gestalten sowie die ärztliche Betreuung, die Hauswirtschaft oder den technischen Dienst gemeinsam mit dem direkt angrenzenden Spital nutzen. «Durch die Nähe zum Spital fühlen sich auch unsere Bewohner sicherer, da rund um die Uhr ein Arzt zur Verfügung steht», sagt Huber.

Das Pflegeheim soll dort realisiert werden, wo heute das Personalhaus und der technische Dienst untergebracht sind. Dafür wird der rechte Teil des Spitalgebäudes entlang des Schulwegs abgerissen und neu gebaut. Die neuen Zimmer für das Personal sind im zweiten Stock des neuen Gebäudes geplant, während der technische Dienst in einen weiteren, fast 1,6 Millionen Franken teuren Neubau zieht, der am Schulweg in Richtung Bezirksschule geplant ist.

Für weitere 3,65 Millionen Franken will der Spitalverein das Akutspital ausbauen. «Unsere Infrastruktur hat ihre Grenzen erreicht», sagt Huber. «Wir haben absolut keine verfügbaren Räume mehr.» Zudem fehlten wichtige Geräte wie ein Computertomograph. «Das ist heute Standard.» Mit dem Ausbau will das Spital ambulante Patienten bis zum Austritt in den Räumlichkeiten der Tagesklinik betreuten und die ambulante Versorgung effizienter sowie kostengünstiger gestalten. «Zudem können Synergien genutzt werden – nach dem Motto ‹ambulant vor stationär›, wie viele Politiker fordern.»

Durch das neue Pflegeheim werden Räumlichkeiten frei, die für andere ambulante und stationäre Dienstleistungen genutzt werden könnten: «Wir können uns vorstellen, beispielsweise die Wöchnerinnenabteilung auszubauen oder zusätzliche Räume für In-House-Arztpraxen oder Spezialsprechstunden zur Verfügung zu stellen», sagt Huber. Denn der Hausärztemangel treffe die ländlicheren Gebiete stärker. Zudem erwartet er in Zukunft eine Zunahme in der sogenannten Akutgeriatrie – ältere Patienten, die über mehrere Wochen behandelt werden müssen, bevor sie nach Hause können. «Hier können wir die Zentrumsspitäler entlasten, die sich vermehrt auf Spezialfälle konzentrieren können.»