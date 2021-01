Trotz DNA-Proben: Es bleibt unklar, ob ein Wolf oder ein Hund die Schafe getötet hat

Ende November hat ein Tier in Niederweningen fünf Schafe gerissen. Ob ein Wolf am Fusse der Lägern in unmittelbarer Nähe zum Zurzibiet sein Unwesen trieb, ist nach wie vor unklar - trotz DNA-Analyse: Die Proben, die damals vor Ort genommen wurden, lassen keine abschliessende Beurteilung zu, ob es ein Wolf oder ein Hund war, der die Schafe getötet hat. «Keine der Proben ergab ein eindeutiges Resultat», schreibt die Baudirektion des Kantons Zürich in einer Mitteilung.

Die Spuren würden jedoch stark auf einen Wolf hinweisen. «Darum werden dem Schafhalter die gerissenen Schafe entschädigt», heisst es in der Mitteilung weiter. Ähnliche Vorfälle habe es seither im Kanton Zürich keine mehr gegeben.

Der Besitzer der fünf getöteten Tiere in Niederweningen habe seine Tätigkeit nach dem Riss aufgegeben, schreibt die NZZ. Die vier überlebenden Tiere habe ein Schneisinger Kollege von ihm bei sich aufgenommen. Er war auch einer der ersten, der die gerissenen Tiere frühmorgens auf der Weide sah.