Bereits im Frühjahr klagte Thermalbad-Geschäftsführer Dominik Keller über die hohen Temperaturen. «28 Grad im April sind geschäftsschädigend», sagte er. «Wir leiden unter den Auswirkungen des Klimawandels und den damit milderen Temperaturen.» Die Thermalbad-Branche sei eine Schlechtwetter-Branche. Aber nun sei es, als ob man den Leuten im Hochsommer ein Fondue oder Raclette schmackhaft machen müsste.

Dabei war das Thermalbad Zurzach gut ins Jahr gestartet: Im ersten Quartal waren die Besucherzahl im Vergleich zur Vorjahresperiode um neun Prozent gestiegen. Doch inzwischen hat sich der Hochsommer über Europa ausgebreitet – und dem Thermalbad Zurzach schwitzen die Gäste davon. «Wir leiden sehr unter der Hitze, das kann man nicht abstreiten», sagt Sibylla Fischer, die Marketingleiterin des Thermalbads. Die Besucherzahlen liegen mittlerweile unter dem Schnitt des Vorjahres. Im Dezember oder Januar kommen zu Spitzenzeiten 2800 Besucher pro Tag. «Jetzt ist es noch ein Drittel», sagt Fischer.

Baden ganz ohne Chlor

«Ob nun 28 oder 35 Grad herrschen, spielt nicht einmal die entscheidende Rolle», sagt sie. Das Problem sei vielmehr der lange Zeitraum: «Seit April sind die Temperaturen nun schon aussergewöhnlich hoch.» Fischer kann nachvollziehen, dass die Leute wenig Lust auf über 30 Grad warmes Wasser haben. «Sie wollen sich abkühlen, gehen ins Freibad oder in den Fluss.» Doch gerade wenn es heiss ist, sollte man einen Kälteschock vermeiden, raten Experten. Eisgekühlte Getränke oder kalte Duschen regen den Organismus an, noch mehr Wärme zu produzieren. Ratgeber empfehlen eine warme Tasse Tee oder eine lauwarme Dusche. Sie wirken Wunder. «Dass die extreme Kühle mehr schadet als nützt, ist vielen Leuten nicht bewusst», sagt Fischer. Ausserdem verwende man im Thermalbad Zurzach kein Chlor.

Jeden Tag wird eines der vier grossen Becken neu aufgefüllt. Gerade in Freibädern sei die Chlorkonzentration in diesen Tagen besonders hoch, sagt die Marketingleiterin, «weil sie stark frequentiert werden und die Leute viel Sonnencreme auftragen».

In Bad Zurzach, dem grössten Thermalbad der Schweiz, ist die Szenerie in diesen Tagen fast beschaulich. In den Morgenstunden wird es vor allem von den Stammgästen besucht. Dazu gesellen sich Urlauber und Familien, die die derzeitige Ruhe auf der Anlage schätzen. Mit Aktionen versuchen die Verantwortlichen, dem Negativtrend bei den Besucherzahlen entgegenzuwirken. Bis Ende August kostet an Wochentagen der Eintritt von 17 bis 22 Uhr 20 Franken. Normalerweise gibt es für diesen Betrag bloss zwei Stunden Badespass, nun sind es fünf. «Wir bieten eigentlich in allen Bereichen Aktionen an, sei es bei den Massagen, in der Sauna, in der Kosmetik oder im Shop», sagt Fischer.

Regenwetter erwünscht

Und für jene, die die Abkühlung suchen, gebe es den Cold-Pool, Cold-Stone-Massagen oder das Naturschwimmbecken. In diesem variiert die Temperatur gemäss Homepage je nach Jahreszeit zwischen 11 und 25 Grad.

Man müsse ständig Neues bieten, um die Gäste bei der Stange zu halten und um dem Klimawandel zu begegnen, sagt Fischer. Diesen Sommer nutze man gezielt, um mit der Angebotspalette zu experimentieren. Doch eines ist klar: Am meisten würde man sich in Bad Zurzach über Regenwetter freuen.