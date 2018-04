Kurz nach 16.15 Uhr ist am Freitag ein 59-jähriger Deutscher mit mit seinem auf der Koblenzerstrasse in Klingnau in Richtung Koblenz verunfallt. Im Feierabendverkehr stauten sich die Fahrzeuge. Der Töfffahrer überholte die stehende Kolonne links. Dabei prallte er in die Seite eines BMWs. Dessen Fahrer scherte aufgrund des grossen Verkehrsaufkommens aus der Kolonne aus, um zu wenden.

Der 59-Jährige stürzte und verletzte sich schwer. Ein Rettungshelikopter flog ihn ins Spital. Der Autofahrer, ein 30-jähriger Deutscher, blieb unverletzt. Am Motorrad entstand Totalschaden. Das Auto weist einen Sachschaden von mehreren tausend Franken auf.

