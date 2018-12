In Bad Zurzach ist es am Samstag zu einem schweren Unfall gekommen. Am frühen Nachmittag fuhr ein Kastenwagen vor der Denner-Filiale mehrere Personen an und prallte danach in einen Baum. Eine Fussgängerin wurde getötet, eine weitere schwer verletzt, wie die Kantonspolizei Aargau gegenüber "Tele M1" bestätigt. Der Unfallverursacher wurde mittelschwer an der Brust verletzt.

Die Unfallursache ist noch unklar, eine Amokfahrt schliesst die Polizei aber aus. Es standen mehrere Ambulanzfahrzeuge und ein Rega-Helikopter im Einsatz.

Update folgt...